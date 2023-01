Maltempo: a Benevento disagi e danni

(ANSA) - BENEVENTO, 17 GEN - Violenti temporali e forti raffiche di vento stanno interessando la città di Benevento e la sua provincia da questa mattina. Diversi i danni registrati e numerose le chiamate ai vigili del fuoco del Comando provinciale per alberi caduti in strada, allagamenti, grondaie e lamiere volate via dai tetti.

A Benevento, dove le scuole sono state chiuse dal sindaco Clemente Mastella fino a domani, situazione difficile a contrada Pantano, zona maggiormente colpita dall'alluvione del 2015. Qui i vigili del fuoco sono al lavoro con mezzi ed escavatori per cercare di liberare o allargare cunette e scoli perché preoccupa l'enorme colata di fango che ha invaso i terreni.

Al Rione Libertà, invece, un ramo di un albero è caduto su un furgone in sosta in via Napoli. Anche in contrada Roseto, alla periferia cittadina, un albero è caduto bloccando il transito lungo la strada.

Numerosi gli interventi anche in alcuni comuni della provincia, in particolare a Bonea e a Montesarchio. (ANSA).