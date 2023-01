Coppa Italia: Napoli ko ai rigori, Cremonese ai quarti

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - La Cremonese approda ai quarti di finale della Coppa Italia grazie alla vittoria 7-6 contro il Napoli dopo i calci di rigore questa sera allo stadio Maradona.

I primi 90' erano terminati sul 2-2 così come i supplementari.

Decisivo l'ultimo rigore calciato da Afena-Gyan e l'errore da dischetto di Lobotka.

In partita a segno Juan Jesus (33') e Simeone (36') per gli azzurri, Pickel al 18' e Afena-Gyan (87') per gli ospiti.

Ad attendere la Cremonese al prossimo turno ci sarà la Roma.

Match in programma mercoledì 1 febbraio. (ANSA).