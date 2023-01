Albero sradicato dal vento si abbatte sulle auto ad Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 17 GEN - Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio ad Avellino nel quartiere San Tommaso. Il vento ha sradicato un grosso pino che si è abbattuto sulle auto in sosta e ha parzialmente occupato la sede stradale. Non si registrano feriti. Le auto coinvolte sono state irrimediabilmente danneggiate. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona, un cui ampio tratto è stato delimitato e interdetto ai pedoni.

Il forte vento ha abbattuto anche il cancello in ferro all'ingresso della scuola materna di San Martino Valle Caudina (Avellino). Al momento dell'incidente i bambini si trovavano già all'interno della sede scolastica. Il sindaco, Pasquale Pisano, come i colleghi dei vicini comuni di Rotondi e Roccabascerana, non aveva deliberato la chiusura delle scuole dopo l'allerta meteo arancione lanciata dalla Protezione Civile. (ANSA).