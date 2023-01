Pd: Roberti presidente commissione Congresso Campania

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - E' l'ex magistrato e attuale europarlamentare Franco Roberti il presidente della Commissione regionale per il Congresso Pd in Campania che elegge il nuovo segretario regionale e altre cariche locali del partito. La commissione accetterà la presentazione delle candidature alla segreteria regionale del Pd, attualmente retta dal commissario Francesco Boccia.

Della commissione fanno parte Enza Ambrosone, Giuseppe Annunziata, Fulvio Bonavitacola, Irene Coppola, Ornella D'Amore, Franco Di Michele, Paola Genito, Angela Pascale, Antonella Pepe, Fiorentina Orefice, Giuseppe Razzano, Francesco Senese. "C'è stata - ha spiegato Boccia - la prima riunione della commissione che ha votato all'unanimità Roberti presidente. Da oggi inizia il congresso in fase operativa in Campania con Roberti, che ringrazio, che tornerà da Bruxelles tra giovedì e venerdì per i primi adempimenti sulle iniziative congressuali".

La Commissione campana accoglierà ora le candidature alla segreteria regionale dem, accompagnate dalle relative piattaforme politico-programmatiche, dal 23 al 27 gennaio 2023, con chiusura alle ore 18. La discussione e il voto degli iscritti sulle piattaforme politico - programmatiche e sulle candidature a segretario regionale si svolgerà dal 3 febbraio al 12 febbraio. Dopo il voto la Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 15 giorni dalla celebrazione delle Primarie per l'elezione del segretario nazionale e dell'assemblea del PD. (ANSA).