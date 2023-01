"Tu es Petrus", riconoscimenti nel ricordo di papa Benedetto

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Fede e scienza, legalità e cultura unite nel ricordo di Benedetto XVI. È quanto avvenuto a Battipaglia, in occasione della XV Edizione del Premio Internazionale "Tu es Petrus", promosso dall'omonima Associazione Cattolica Internazionale presieduta dal Cardinale Kurt Koch, Prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, e dal vaticanista Gianluca Barile. Nell'aula Consiliare di Palazzo di Città hanno ritirato il riconoscimento, in passato ricevuto dallo stesso Papa emerito e da Papa Francesco, personalità come il cardinale Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e il Dottor Domenico Giani, entrambi collaboratori diretti di Benedetto XVI, il primo nelle vesti di Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, il secondo quale Comandante del Corpo della Gendarmeria vaticana. Sia il porporato francese sia l'attuale Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia hanno ricordato i tratti distintivi del Papa emerito, scomparso il 31 dicembre scorso all'età di 95 anni. Allo stesso modo hanno fatto i Giornalisti Enzo Romeo e Stefania Falasca, rispettivamente vaticanisti del Tg2 e del quotidiano "Avvenire", che hanno raccontato il rapporto tra Benedetto XVI e i media. Di Benedetto XVI "grande difensore della vita umana" ha parlato il portavoce dell'Associazione "Vita e Famiglia", Jacopo Coghe.

"È bello essere medici seguendo gli insegnamenti di Nostro Signore". Queste, invece, le parole del Professor Matteo Bassetti, Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali presso l'Università di Genova e Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico Universitario del capoluogo ligure, dopo aver ricevuto dalle mani del Cardinale Koch e del vaticanista Barile il Premio Internazionale "Tu es Petrus" per la Medicina. Anche il magistrato napoletano Catello Maresca, premiato per la sezione "Legalità" per i colpi inferti al clan dei Casalesi, ha voluto soffermarsi sul ruolo che occupa la Fede nella sua vita di uomo e di rappresentante delle Istituzioni.

