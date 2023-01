Hashish nel sottoscala, arrestato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - I Carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 45enne di San Lorenzo già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato sorpreso nella "33" mentre nascondeva un sacchetto in un sottoscala. I militari lo hanno bloccato e quello che poco prima aveva nascosto è stato recuperato: una stecca di 16 grammi di hashish.

Il 45enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. (ANSA).