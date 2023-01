Minore accoltellato a Napoli, si costituisce 16enne

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Un sedicenne napoletano si è costituito negli uffici della Questura dove gli agenti della Squadra Mobile e dell'ufficio prevenzione generale lo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato.

Il giovane si è reso responsabile del ferimento di un minore trovato riverso a terra ieri sera in via Hugo Pratt dagli agenti del commissariato Scampia. Il giovane ha riportato una ferita da arma da taglio. Una donna ha raccontato di aver udito delle urla per poi notare la vittima a terra sanguinante. (ANSA).