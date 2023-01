Covid: in Campania contagi ancora sotto il 10%

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Sono 986 i positivi al Covid in Campania sui 10880 test effettuati per un indice di contagio pari a 9.06% in ulteriore calo rispetto al 9,6% fatto segnare ieri. Sono tre le persone decedute nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere ai 5 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti di terapia intensiva occupati sono 23 (+1 rispetto a ieri), quelli di degenza ordinaria 357 (-5) (ANSA).