Cade l'associazione, pena dimezzata per due pusher di Ponticelli

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Cade l'accusa di associazione finalizzata allo spaccio di droga e le pene vengono dimezzate per due pusher napoletani di 26 e 42 anni condannati in primo grado rispettivamente a 8 e 12 anni di reclusione.

Il verdetto è stato emesso dalla Corte di Appello di Napoli i cui giudici hanno accolto le tesi dei legali degli imputati, gli avvocati Dello Iacono e De Maio del foro di Lagronegro: il 26enne Luca La Volla malgrado gravato da precedenti penali, è stato condannato a 4 anni di reclusione (8 in primo grado) mentre Domenico Russo, incensurato, a 6 anni (12 in primo grado).

Per gli inquirenti i due spacciatori avevano costituito una piazza di spaccio in via Luigi Volpicella, nel quartiere Ponticelli di Napoli, nella quale Russo ricopriva il ruolo di coordinatore dell'associazione mentre La Volla solo una funzione marginale. (ANSA).