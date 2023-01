Cgil:Oliviero rinconfermata, "vertenza Caserta sia priorità"

(ANSA) - CASERTA, 11 GEN - Da modello virtuoso di sinergia interistituzionale in chiave anti-camorra a luogo di vertenze continue e di degrado lavorativo. In poche parole, dal "modello Caserta" alla "vertenza Caserta", è questo il "salto indietro" di Terra di Lavoro evidenziato dalla segretaria confederale di Cgil Caserta Sonia Oliviero, in carica da luglio scorso dopo le dimissioni del predecessore Matteo Coppola, e riconfermata con il 96% dei voti dei delegati al termine del dell'VIII congresso provinciale tenutosi al complesso monumentale del Belvedere di San Leucio. La Oliviero, "per dare risposte alla vertenza Caserta", ha chiamato a raccolta il mondo istituzionale, politico e sindacale.

"Va rafforzata - dice - l'unità con Cisl e Uil per rendere più forti le nostre istanze, ma anche quella con le istituzioni, che devono dare risposte ai cittadini. Così come la politica deve fare la sua parte concretamente, e non solo a parole. Solo così i fondi del Pnrr saranno una reale opportunità di sviluppo". Vertenza Caserta vuol dire "desertificazione industriale"; è di ieri l'ennesima protesta dei lavoratori dello stabilimento di Marcianise della multinazionale americana Jabil, che vuole licenziarne 190 per arrivare ad una forza lavoro, ritenuta adeguata alle commesse, di 250 unità. "E' necessaria una politica industriale seria e che le istituzioni ripensino al fallimento dei processi di reindustrializzazione".

Ma il Casertano è anche la provincia dal reddito procapite tra i più bassi, dove i pensionati sono di più degli occupati ma prendono pensioni misere, mentre i tantissimi percettori del reddito di cittadinanza tra qualche mese resteranno senza sostegno. "Dove sono le politiche attive del lavoro - si chiede la Oliviero - se togli il reddito di cittadinanza, come sopravviveranno tante famiglie? Il Governo deve rispondere su questo argomento". (ANSA).