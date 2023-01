Teatro Nuovo Napoli,dal 12 gennaio Ebbanesis in 'Così fan tutte'

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - È un allestimento a prima vista in sottrazione il 'Così fan tutte' elaborato e arrangiato musicalmente da Leandro Piccioni e Mario Tronco e diretto da Giuseppe Miale di Mauro, in scena da giovedì 12 gennaio alle 21 (repliche fino a domenica 15) nel Teatro Nuovo di Napoli.

Presentato da Tieffe Teatro Milano, saranno Serena Pisa e Viviana Cangiano (le Ebbanesis), a ripercorrere la storia, accompagnate dai musicisti Alessandro Butera (chitarra manouche, mohan veena), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandoloncello) e Gianluca Trinchillo (chitarra classica). La riscrittura di Andrej Longo enfatizza l'ambientazione di partenza a Napoli con i molteplici colori di cui è espressione.

Piccioni e Tronco, anime musicali dell'Orchestra di Piazza Vittorio, danno vita a una riduzione per chitarra e voci del Così fan tutte di Mozart, attingendo all'antico mondo della 'posteggia napoletana', la musica dei suonatori di strada.

L'adattamento approfondisce i personaggi di Fiordiligi e Dorabella, interpretati dal duo Ebbanesis, e la regia le proietta in un gioco di tempo e spazio che le fa rivivere in un palazzo dei Quartieri Spagnoli, o più lontano in una nobile villa di Chiaia o di Posillipo. La Napoli del Settecento fa da sfondo alle avventure di due giovani ufficiali, Guglielmo e Ferrando, che, per provare la fedeltà delle rispettive fidanzate Fiordiligi e Dorabella, le corteggiano sotto mentite spoglie. Le avances hanno successo, ma ognuna si lascia conquistare dal fidanzato dell'altra. Il cinico don Alfonso e la cameriera Despina, per amore della burla, organizzano un finto matrimonio poco prima del quale viene svelato l'intrigo. Le ragazze chiederanno perdono e le due coppie si ricomporranno.

Nella Napoli libertina e cosmopolita, colta e scurrile, il filo della matassa segue la via tracciata dal maestro De Simone con le sue trasposizioni della musica popolare in forma di melodramma. I linguaggi adoperati sono diversi, pur essendo attinti dalla stessa espressività napoletana. Con tale linguaggio si svolgono il libretto e i dialoghi per mettere in risalto una realtà di oggi come di 300 anni fa, attraverso una storia raccontata dalle due sorelle come fosse un lungo flash-back. (ANSA).