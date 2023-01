'Rdc non si tocca' e su albero Natale ci sono esponenti Governo

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - A Torre del Greco i Carabinieri della locale compagnia stanno intervenendo per smantellare una struttura animata installata sulla facciata di un'abitazione. La struttura raffigura un albero di Natale sul quale sono poste foto irriverenti dei politici. Affisso anche un: manifesto: 'il reddito di cittadinanza non si tocca'. Interverranno anche i vigili del fuoco per lo smontaggio. Il proprietario dell'abitazione, un 57enne, sarà denunciato all'Autorità giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali.

