Casamicciola: chiave d'oro per ricordare vittime della frana

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Una chiave d'oro per ricordare le vittime della frana di Casamicciola è stata apposta dal vescovo di Ischia tra le mani della statua della Madonna, nella chiesa di Santa Maria Maddalena.

Nel corso della solenne messa di Capodanno, officiata nella chiesa che sorge a poca distanza dall'epicentro della calamità naturale di fine novembre, monsignor Pascarella ha posto la chiave del vecchio portone della parrocchia realizzata in oro tra le mani della statua di Maria Santissima Immacolata, abitualmente custodita nel santuario diocesano della Sentinella e portata per l'occasione a Santa Maria Maddalena.

Sulla chiave sono stati incisi i nomi delle 12 persone travolte dalla frana staccatasi dal monte Epomeo nelle prime ore di sabato 26 novembre scorso (ANSA).