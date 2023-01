Vigili aggrediti per una multa a Marigliano.Sindaco,preoccupante

(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - "Chiederò al Prefetto di Napoli di portare all'attenzione del comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica quanto accaduto ieri sera a Marigliano dove due pubblici ufficiali sono stati aggrediti da due persone": così il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, a proposito della reazione violenta subita dal maggiore Emiliano Nacar, comandante della polizia locale, e da un suo agente per aver comminato un verbale ad un automobilista che aveva violato il codice della strada.

"Quanto è accaduto rappresenta la conferma del preoccupante fenomeno delle minacce e delle intimidazioni nei confronti di chi esercita pubbliche funzioni. È un tema questo al quale bisogna dare una risposta ferma per evitare pericolose derive di illegalità e soprattutto per tutelare la serenità delle nostre comunità", aggiunge il primo cittadino. "Ai caschi bianchi aggrediti ed a tutto il corpo della polizia locale - conclude Jossa - giunga la solidarietà dell'amministrazione comunale e dell'intera città che mi onoro di rappresentare". (ANSA).