Giovane di 21 anni accoltellato nell'Avellinese, gravissimo

(ANSA) - AVELLINO, 01 GEN - Un 21enne è stato ferito a coltellate stamani a Mercogliano, un comune dell'Avellinese. Le sue condizioni sono gravissime. I fatti sono avvenuti in via Nazionale Torrette, una strada che collega Mercogliano al capoluogo irpino.

Il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: i medici dell'ospedale "Moscati" di Avellino hanno in particolare suturato un'arteria all'altezza del collo, bucata da una coltellata. Il ventunenne ha subito un arresto cardiaco, ma è stato rianimato dai sanitari che hanno potuto così procedere alla suturazione. Ora si trova in rianimazione. Le sue condizioni vengono confermate critiche. Oltre che al collo, è stato raggiunto da violenti fendenti all'addome e alla schiena.

Al momento non si conoscono le ragioni del ferimento. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino. Sulla vicenda potrebbero far luce gli amici della vittima che dopo il ferimento, avvenuto poco prima delle sette di stamattina, lo hanno trasportato in auto in ospedale. (ANSA).