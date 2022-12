Napoli: Spalletti, per chi era in Qatar 15 giorni di relax

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - "Per i nostri giocatori che erano al Mondiale si aggiungono 15 giorni di relax dopo l'uscita.

Quindi vediamo quando saranno a disposizione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, da Antalya, in Turchia, dove il Napoli è in ritiro. Lozano con il Messico, Olivera con l'Uruguay e Anguissa con il Camerun sono usciti ai gironi, Zielinski con la Polonia e Kim Min-Jae con la Corea del Sud hanno finito l'esperienza in Qatar agli ottavi. Spalletti ha anche parlato del mercato di gennaio a cominciare dalle molte squadre che guardano con interesse a Kim: "Ci sono probabilmente - spiega - società che lo osservano e che hanno più blasone del Napoli come storia, ma hanno anche un minor blasone di passione della città. Quando un giocatore va in contatto con la passione dei napoletani per il calcio diventa dura il confronto anche con campionati più importanti come la Premier. Non credo che Kim possa lasciare il Napoli". Più vicino, invece, l'addio di Demme ormai sostituto per piccoli pezzi di partita di Lobotka: "Noi siamo a posto così, siamo tranquilli e non vogliamo avvenga niente, nè in entrata nè in uscita. Poi se qualcuno ha la necessità di giocare di più vedremo, perché effettivamente Demme ha giocato meno delle potenzialità che ha. Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti, ma è lui che decide". (ANSA).