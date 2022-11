Casamicciola: 'La nostra casa sul baratro,è venuto giù tutto'

"I soccorsi non arrivavano e siamo rimasti fuori nel viale, dove con la mia famiglia avevamo deciso di rimanere dopo essere usciti di corsa da casa. Eravamo sotto la pioggia tutti e cinque, stretti, e lì siamo rimasti per un paio d'ore, perché per i soccorritori era difficile raggiungerci: davanti a noi c'era il baratro, era venuto tutto giù, sembrava di essere in un film, surreale".

E' il racconto di Enzo Botta, l'uomo che abita con la sua famiglia, la moglie e tre figli tra cui uno di 12 anni, nella villa bianca pericolante diventata il simbolo della tragedia di Casamicciola.