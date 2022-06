Pizza da ricchi, Napoli boccia Briatore

Briatore difende la pizza a 15 euro: 'Chi la fa pagare poco chissa' cosa ci mette'

"Come fanno a vendere la pizza a 4-5 euro?". Flavio Briatore, in un video sui social, rintuzza le critiche di chi ritiene esagerati i costi della pizza nella sua catena Crazy Pizza. E spiega che si giustificano con i costi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e il costo dei dipendenti. Ma a Napoli non ci stanno e dicono che una margherita di qualità può essere venduta a prezzi contenuti.

Sergio Miccú, presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, spiega: "Il problema non è a quanto si venda la pizza con l'astice blu ma a quanto sia giusto vendere una margherita o una marinara con ingredienti di qualità".