Incontro di formazione all'Istituto comprensivo Cangemi di Boscoreale

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - 'PretenDiamo Legalità'. E' il tema dell'incontro di formazione organizzato dall'Istituto comprensivo 1° Cangemi di Boscoreale in collaborazione con la Polizia di Stato. L'appuntamento è per domani alle 9,30 nella sede di via Cangemi, 41 a Boscoreale.

Aprirà i lavori la dirigente scolastica, Carmela Mascolo.

Interverranno il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, il presidente del Consiglio d'Istituto, Raffaele Auricchio, l'ispettore capo della Questura di Napoli, Fabrizio Cocchiara, la presidente della Pro Loco Villa Regina, Tiziana Castellano, la presidente dell'associazione culturale 'Il Quaderno', Stefania Spisto. Parteciperà il comandante della Polizia locale di Boscoreale, Giovanni Sansone. (ANSA).