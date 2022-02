Libri: 'Signore, mai peggio', viaggio in vita beneventani

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Aesse Grafica manda in libreria "Signore, mai peggio", un viaggio, a più mani, nella lingua, negli usi e nella filosofia di vita dei beneventani, con una appendice enogastronomica.

Si tratta, in pratica della quarta edizione, rivista, aggiornata e migliorata, di "Come parlano i beneventani", a distanza di dieci anni dall'uscita della terza.

Come si legge nell'introduzione di Bruno Menna, «non è un manuale, né un abbecedario. E neanche un contest, in cui vince chi conosce più termini, più espressioni vernacolari e più modi di dire. È, piuttosto, un omaggio alla nostra e a tutte le lingue di minoranza, menomate ma sopravvissute alla dialettofobia della scuola e della famiglia».

Il titolo richiama una diffusa invocazione dei beneventani, oggi che più mai attuale, dopo le ondate della pandemia e la continua emergenza sanitaria.

La foto di copertina è di Saverio Minicozzi. (ANSA).