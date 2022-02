Teatro: Napoli; al Bracco "Oggi sposi… sentite condoglianze"

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - "Oggi sposi… sentite condoglianze" è il nuovo spettacolo in cartellone al Teatro Bracco di Napoli, scritto dalla direttrice artistica Caterina De Santis e da Corrado Taranto, entrambi sul palco nei ruoli di protagonisti.

Da venerdì 11 febbraio sino a domenica 27 febbraio, nella storica sala della Pignasecca, sarà presentato con la regia di Claudio Insegno il testo inedito, dai tempi tipici della commedia americana miscelati con quelli della farsa partenopea.

Repliche di venerdì (ore 21), sabato (19,30) e domenica (18,30).

La storia, che ha anche tinte noir, è incentrata su una coppia di giovani napoletani in vacanza in Brasile, che decidono improvvisamente di sposarsi all'insaputa delle rispettive famiglie.

"E' un testo nato per ridere, scritto in questo momento non semplice per tutto il teatro, si ripropone di strappare un sorriso al nostro amato pubblico, che ha bisogno più che mai di tornare alla normalità e alla spensieratezza. Tuttavia, come in ogni commedia prodotta dal Bracco, si riflette anche sui casi della vita e sulla necessità di recuperare valori ormai dispersi. Sono felice di essere diretta per la prima volta da Claudio Insegno, un professionista che stimo molto e che conferirà con la sua regia una verve al testo originale e brillante", dichiara Caterina De Santis.

"La commedia di Taranto e De Santis è un turbinio di emozioni e di follia. Si ride e fa riflettere. Sì, perché, oltre al divertimento, c'è sempre quel pizzico di verità. In fondo, tutti noi abbiamo uno scheletro nel nostro armadio" aggiunge Insegno.

In scena tutta la Compagnia Stabile del Teatro Bracco, con in testa Enzo Varone. A salire sul palcoscenico saranno Andreina Raucci, Emanuela Giordano, Marco Serra, Rino Grillo, Guglielmo Capasso, Anna D'Auria, Maria Russo, Vincenzo Cuomo e Franco Pica.

Le scene sono di Marco Comune, la scenografia è firmata Sacs, assistente alla regia Alessia Sanchez, aiuto regia Giulio Pangi.

Costumi di Anna Giordano, sartoria Pennacchio. (ANSA).