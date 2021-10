'Con tutto il cuore', applausi per Salemme a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Un bagno di folla per Vincenzo Salemme al cinema The Space a Napoli, che ha registrato il tutto esaurito per l'occasione. Il nuovo film del regista e attore napoletano, che è arrivato nelle sale il 7 ottobre, vede come protagonisti principali lo stesso Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande.

Ad attenderli c'era il pubblico delle grandi occasioni, presenti tante famiglie, adulti, ragazzi e soprattutto tanti bambini ai quali l'attore non ha risparmiato autografi e selfie, sempre con grande generosità. Vincenzo Salemme ha tratto il film (Coprodotto da Chi è di scena - Medusa Film) dalla sua opera teatrale "Con tutto il cuore" (campione d'incassi al botteghino), e racconta la storia di Ottavio Camaldoli, un professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e galantuomo, "un fesso" insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa accadrebbe se a questo uomo indifeso, vittima dei piccoli soprusi quotidiani, nella vita sociale, sul lavoro e persino in famiglia venisse trapiantato il cuore di un altro? Soprattutto se quest'altro, il donatore, fosse stato un delinquente efferato dal sinistro soprannome di "'O Barbiere"? Stavolta Vincenzo Salemme mette tanta carne al fuoco, senza soffocare mai la trama principale di inutili sovrastrutture sceniche. Un film che si dimostra essere uno dei migliori dell'artista. Divertente e che fa riflettere.

Bravissimi nel cast anche Antonio Guerriero, Sergio D'Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. (ANSA).