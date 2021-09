Elezioni a Napoli: Meloni e Letta lanciano lo sprint ai loro candidati

Letta, Fico, Meloni, Giorgetti. I leader nazionali e rappresentanti del governo e delle istituzioni scendono in campo a Napoli per lanciare oggi lo sprint finale verso le elezioni, nel testa a testa tra Gaetano Manfredi per centrosinistra e M5S, e Catello Maresca del centrodestra che paiono destinati al ballottaggio, con Antonio Bassolino e Alessandra Clemente che inseguono.

Manfredi ha accolto il segretario dem che ha dato una proiezione nazionale ed europea alla città: "Per Napoli - ha detto Letta - è un momento storico. Queste del 2021 sono le più importanti di tutte le elezioni che siano mai state fatte a Napoli perché nei prossimi cinque anni ci saranno a disposizione le risorse dell'Europa mai avute così fino a oggi. Napoli deve tornare capitale europea. Dobbiamo rimetterla lì dove deve stare e dove non è stata in questi anni. Gaetano è una persona straordinaria che ha deciso di spendersi per la sua città, per me e per tutti noi". Parole che hanno spinto l'ex rettore della Federico II ed ex ministro a rilanciare la proiezione internazionale: "Per vincere la sfida - ha aggiunto Manfredi - abbiamo bisogno del popolo ma anche della.politica nazionale e di una grande filiera istituzionale con Roma, Bruxelles e con la Regione Campania. Per troppo tempo Napoli è stata dimenticata e i napoletani non lo meritano".

E proprio sul feeling tra Manfredi e il governatore campano Vincenzo De Luca è scesa in campo la leader di Fdi Giorgia Meloni, sfidata dall'ex sindaco di Salerno a un confronto: "Io non ho problemi - ha detto Meloni a Napoli - volentieri mi confronto con De Luca così gli spiego pure un po' di cose che lui non ha capito. Lo facevo un po' più intelligente. Penso che se De Luca passasse più tempo a fare il suo lavoro per combattere disoccupazione, emigrazione sanitaria, la tassazione altissima che c'è in Campania o l'assenza di fondi europei ben spesi invece che a fare le dirette fb magari questa Regione andrebbe un tantino meglio". Meloni non ha incontrato Maresca per "rispettare il suo civismo, ma l'ho incontrato tante volte e non volevo metterlo in difficoltà", ha detto. Lui, il pm, nella corsa al ballottaggio, oggi ha puntato sulla cultura, visitando la Casa Museo Enrico Caruso: "è uno di quei luoghi di Napoli che racconta una parte della nostra storia e delle nostre tradizioni. Posti del genere, il Comune ha il dovere di valorizzarli e prendersene cura, renderli tappa obbligatoria per i turisti e patrimonio da condividere con tutto il mondo. Napoli deve tanto ai figli che l'hanno resa celebre nel mondo, non possiamo dimenticarli".