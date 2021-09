Concluso 40/o Meeting Estate a Ischia, focus su procuratori

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Il "Forum internazionale: brokers nel pallone. Procuratori o mediatori?" ha aperto la terza e ultima giornata della 40/a edizione del "Meeting Estate: incontri internazionali sui temi del calcio - Isola d'Ischia". L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori, tra cui il presidente di Avvocaticalcio, Claudio Pasqualin.

A introdurre la tematica è stato l'organizzatore del Meeting, Franco Campana, che ha ricordato la duplice natura dell'attività di Avvocaticalcio, "fatta di codice e pallone". "L'applicazione delle norme relative al mondo del calcio resta ambigua e apre a soggetti poco qualificati - ha sottolineato Campana -. Non sono più procrastinabili un dialogo e una sintesi coi vertici sportivi a salvaguardia del sistema stesso". Il direttore di Rai Sport Enrico Varriale ha specificato i dati relativi "all'impatto e al ruolo delle terze parti, che hanno incassato tre miliardi e mezzo in dieci anni, soldi che escono dal sistema per non farvi più ritorno".

In occasione della giornata mondiale del fair play, il Meeting ha visto la presentazione del "progetto Oikoumene", iniziativa promossa dal Comitato nazionale Fair Play, che il presidente Ruggero Alcanterini ha sintetizzato come "l'acme di una sinergia che dura da 40 anni per portare avanti il nostro obiettivo: la riconciliazione dei popoli del Mediterraneo sotto l'egida del fair play". La giornata si è conclusa all'Albergo della Regina Isabella con l'inaugurazione della mostra iconografica "Edizioni Panini: 60 anni di storia e vita del calcio" e con il Galà del Fair Play, cerimonia di premiazione che ha raccolto tutti gli ospiti, tra cui Marino Bartoletti, che ha deliziato con un doppio ricordo tra Diego Armando Maradona e Enrico Caruso. (ANSA).