Coppa Italia: De Luca, somaro politico raglia, è razzismo

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - "Dobbiamo perdere qualche minuto per dedicare qualche nostro pensiero ad un somaro politico che ha ripreso a ragliare. Mi riferisco ad alcuni commenti fatti dopo la festa dei tifosi del Napoli, commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, la Campania e del sud che sembra difficile da estirpare". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook, in risposta a Matteo Salvini e alle critiche sui festeggiamenti dopo la vittoria in Coppa Italia. Senza nominarlo, lo chiama in causa per le critiche che il leader della Lega ha rivolto per i festeggiamenti dei napoletani per la vittoria della Coppa Italia. Cita la manifestazione organizzata "il 2 giugno in violazione di tutte le norme anti assembramento con la vispa Teresa". Per De Luca, quanto successo a Napoli "sarebbe successo in qualsiasi parte d'Italia e del mondo".

(ANSA).