C.Italia: Salvini,De Luca apra ospedali invece di insultarmi

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - "Invece di insultare me o di mancare di rispetto perfino ai morti per virus, il signor De Luca riapra i troppi ospedali che ha chiuso in questi anni, i cittadini lo pagano per questo". Lo afferma Matteo Salvini ad affaritaliani.it replicando alle polemiche nei suoi confronti del governatore della Campania.

"L'unico razzismo che emerge - afferma Salvini - è quello del signor De Luca nei confronti dei suoi cittadini, che a decine di migliaia ogni anno sono costretti ad andare a farsi curare e operare in ospedali di altre Regioni, 14.000 solo in Lombardia nel 2019, pagando di tasca propria l'incapacità di chi governa".

Infine sulla Coppa Italia: "Da milanista che non vince da anni sono felice per la vittoria del Napoli, per i suoi tifosi e soprattutto per Rino Gattuso". (ANSA).