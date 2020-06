Campania: Caldoro, è De Luca ad avere insultato i napoletani

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - "Vincenzo De Luca (noto tifoso della Juve) non offenda Salvini, Meloni ed il centrodestra e se proprio non riesce a parlare di programmi e cose serie, del futuro dei campani, chieda, piuttosto, lui scusa per avere insultato i napoletani in piazza". Così sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, interviene postando il video del Governatore che accompagnava la piazza sul grido 'chi non salta è napoletano'. Caldoro chiude, poi, il post così: "Forza Napoli". (ANSA).