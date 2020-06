Calcio: Iannone, De Luca ? a Salerno tifava Juve...

(ANSA) NAPOLI, 19 GIU - Il senatore di "Fratelli d' Italia" Antonio Iannone contesta al presidente della Giunta regionale il tifo calcistico.

"De Luca fa il ruffiano con i tifosi del Napoli solo a scopo elettorale - afferma Iannone - quando è a Salerno è notoriamente juventino; quando era Sindaco di Salerno era notoriamente antinapoletano".

"Ora va tutto in soffitta compreso il lanciafiamme che diceva di volere usare per ogni assembramento - prosegue il senatore di FI - ha il figliolo deputato di maggioranza e dice di essere contro il Governo Conte".

"Invece di trattare solo amenità nei suoi sproloqui patinati e senza contraddittorio - conclude Iannone - De Luca si impegni per le vere esigenze dei nostri cittadini che non hanno l'anello al naso."