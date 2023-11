Processo Rinascita Scott, 11 anni a ex parlamentare Pittelli

Undici anni di reclusione: è questa la pena inflitta dal Tribunale di Vibo Valentia all'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato nel processo Rinascita Scott. Per lui la Dda aveva chiesto la condanna a 17 anni. La lettura della sentenza è ancora in corso essendo 338 gli imputati. Tra i nomi già pronunciati dai giudici quelli del tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, condannato a 2 anni e 6 mesi (8 anni la richiesta), dell'ex finanziere Michele Marinaro condannato a 10 anni e sei mesi (17) e dell'ex consigliere regionale Pietro Giamborino condannato a 1 anno e 6 mesi (20).





