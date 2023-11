Processo Rinascita Scott, assolto l'ex sindaco di Pizzo

I giudici del Tribunale di Vibo Valentia, al termine del processo di primo grado Rinascita Scott, hanno assolto l'ex sindaco di Pizzo ed ex presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo. Per lui, la Dda di Catanzaro aveva chiesto la condanna a 18 anni di reclusione.

Condannato a 14 anni, l'avvocato di Vibo Valentia Francesco Stilo per il quale i pm avevano sollecitato 15 anni.

Le condanne più pesanti - 30 anni di reclusione - sono state inflitte a Saverio Razionale, indicato come il boss di San Gregorio d'Ippona e a Domenico Bonavota, ritenuto il boss di Sant'Onofrio.

Nell'aula bunker di Lamezia Terme, la presidente del Tribunale di Vibo Brigida Cavasino sta ancora continuando la lettura del dispositivo della sentenza.



