Calabria:affluenza ancora parziale 43,44%, un anno fa 44,33%

(ANSA) - CATANZARO, 04 OTT - A oltre un'ora e mezzo dalla chiusura dei seggi, non c'è ancora il dato definitivo dell'affluenza per le elezioni regionali in Calabria. Allo stato, con 398 comuni su 404 che hanno comunicato i dati, l'affluenza alla chiusura dei seggi è del 43,44. Un anno fa, nel gennaio 2020, i votanti furono il 44,33% degli aventi diritto.

(ANSA).