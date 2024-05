'Ndrangheta, confiscati beni a Crotone a 54enne condannato

Due unità immobiliari - un appartamento e un magazzino - del valore commerciale complessivo di circa 120 mila euro, riconducibili ad un 54enne di Crotone, sono stati sono stati confiscati dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro.

Il provvedimento fa seguito al decreto di sequestro dei beni emesso a giugno del 2020 su proposta del Questore di Crotone sulla scorta degli accertamenti patrimoniali svolti e in base al presupposto della pericolosità sociale del destinatario.

L'uomo infatti, è stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa in organizzazioni operanti dal 2004 al 2010 nelle province di Crotone, Bologna e Reggio Emilia oltre che per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.



