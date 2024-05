Morto ex professore investito da auto a Castrovillari

Un ex docente di scuola superiore, Carmine De Angelis, di 68 anni, è morto a Castrovillari dopo essere investito, per cause che sono un corso di accertamento, da un'automobile. Il fatto è avvenuto in via XX settembre, arteria centrale della città calabrese del Pollino.

Le condizioni della vittima sono apparse subito gravi e sono ulteriormente peggiorate a distanza di qualche ora dal ricovero nell'ospedale di Castrovillari dove il sessantottenne ha cessato di vivere. Alla guida dell'auto che ha investito l'ex docente c'era un uomo di 38 anni in possesso di una patente speciale che si è fermato. Secondo quanto si è potuto apprendere il conducente della vettura sarebbe stato sottoposto a controlli sull'uso di alcol e droga con esiti negativi.

La vittima, prima di andare in pensione, ha svolto la sua attività di docente nel liceo scientifico "Enrico Mattei" di Castrovillari.



