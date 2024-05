Si presenta in cantiere edile e chiede tangente, arrestato

Si sarebbe presentato in un cantiere edile pretendendo il pagamento di una tangente. Un sessantaquattrenne, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Cosenza con l'accusa di tentata estorsione.

L'uomo, che da quanto si è potuto apprendere avrebbe agito per conto proprio, si è recato nel cantiere reiterando la richiesta di pagamento di una tangente.

L'arresto è stato fatto in flagranza dai carabinieri che sono intervenuti nel corso di un servizio di controllo del territorio accertando l'accaduto ed è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Cosenza.



