Terremoto magnitudo 3.8 davanti Crotone

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo è stata registrata alle 5:52 in mare davanti a Crotone.Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro 7 km a est del capoluogo calabro. Non si segnalano danni a persone o cose. In tutto sono state finora almeno cinque le scosse avvenute stamattina nella zona. In precedenza un'altra scossa di magnitudo 3.3 è stata era stata registrata alle 5:13 con ipocentro a 26 km di profondità ed epicentro 3 km ad est del capoluogo calabro.Non si segnalano danni a persone o cose.