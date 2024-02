In Italia i World Skate Games, Meloni 'occasione per l'Abruzzo'

Arrivano per la prima volta in Italia i World Skate Games, il mondiale delle discipline rotellistiche che il prossimo settembre sarà ospitato in Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte. In palio 156 titoli iridati in 12 discipline, per i quali concorreranno migliaia di atleti e in tutto 12mila persone sono attese da oltre cento Paesi, oltre a decine di migliaia di fan, con una copertura prevista di più di 100 broadcasting tv e media.

"Dobbiamo mettere a disposizione tutto quello che abbiamo per rendere questa esperienza indimenticabile, per l'Abruzzo e le altre città coinvolte", ha detto il premier, Giorgia Meloni, alla presentazione dell'evento a Montesilvano (Pescara).

"L'Abruzzo ha una grande occasione. L'Aquila è una città nota, Roma è molto nota, Milano è nota, però a questo evento partecipano città (la capitale, Rimini e Novara) che fuori dai confini nazionali sono meno note, ma che hanno tantissimo da raccontare. Questa è la forza dell'Italia", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "Non sarà solo il mondiale dei mondiali a rotelle, ma un vero festival dei giovani - afferma il presidente della Federazione italiana e di quella internazionale World Skate, Sabatino Aracu -. Ogni evento, immerso nel cuore delle città, sarà scandito a ritmo di musica, colonna sonora imprescindibile che animerà ogni competizione in un mix di trick, salti, record e giochi di squadra".

L'Abruzzo ospiterà le competizioni di sei diverse discipline: Roccaraso, inline hockey; Montesilvano, pattinaggio corsa su pista e roller derby; Pescara: 100 metri pattinaggio corsa; Sulmona, pattinaggio corsa su strada; Chieti, inline slalom; Tortoreto, inline downhill e skateboarding downhill. Prevista, poi, la roller marathon del pattinaggio corsa, una 42 Km che coinvolgerà il lungomare adriatico e toccherà Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare.



