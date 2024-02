Meloni, rotelle simbolo dello sport accessibile a tutti

"Gli sport rotellistici coinvolgono tutte le età, 12 discipline, quando ci sono state le Olimpiadi di Tokyo si è scoperto che lo skateboarding è stato il più seguito: tutto è un campo da gioco, per chi crede che lo sport debba essere accessibile a tutti qui siamo di fronte allo sport che per eccellenza arriva a tutti, con un paio di pattini a rotelle le città, i marciapiedi diventano una palestra, sono il simbolo dello sport accessibile, tutti dal niente possono diventare campioni, anche chi non aveva opportunità o una famiglia alle spalle". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla presentazione dei World Skate Game 2024 che faranno tappa in Abruzzo.

"La Fisr nel medagliere del Coni qualche soddisfazione ce l'ha data, anche questo significa qualcosa. A questi giovani che si cimentano in queste discipline auguro di vincere una medaglia e magari li riceviamo a Palazzo Chigi come facciamo coi grandi campioni".



