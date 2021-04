Smantellata mafia nigeriana in 14 province, 30 arresti

(ANSA) - L'AQUILA, 26 APR - Una trentina di arresti nei confronti di cittadini stranieri sono in corso di esecuzione da stamani da parte della polizia contro la mafia nigeriana denominata Black Axe in 14 province italiane tra cui quella dell'Aquila dalla quale sono partite le indagini: le accuse sono di associazione per delinquere di stampo mafioso , finalizzata al compimento di numerosi reati tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin, per un totale di quasi 100 capi di imputazione. (ANSA).