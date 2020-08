Calcio, il Pescara spera nella salvezza dopo 2-1 con Perugia

(ANSA) - PESCARA, 11 AGO - Tre giorni di speranza prima del ritorno dei play out. Spera il Pescara di Andrea Sottil che dopo il 2-1 dell'Adriatico sul Perugia, guarda con moderata fiducia alla gara in programma nella serata della vigilia di ferragosto in terra umbra. La squadra preparerà il match della vita al DelfinoTrainingCenter dove si lavorerà già nel pomeriggio di oggi dopo la gara di ieri sera. Il trainer abruzzese lavorerà soprattutto sotto l'aspetto mentale dei suoi ragazzi perché sarebbe un errore gravissimo pensare di aver già ipotecato la salvezza. Al Pescara andranno bene due risultati su tre al "Curi" dove sarà però battaglia. A Perugia Sottil potrà contare su tutti gli effettivi ad eccezione dell'infortunato Balzano. In extremis si spera di recuperare il difensore Drudi, almeno per la panchina. (ANSA).