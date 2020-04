Consiglio Abruzzo ammaina bandiera Ue

(ANSA) - L'AQUILA, 1 APR - E' stata ammainata la bandiera blu dell'Unione Europea che si trova insieme a quella della Regione Abruzzo e dell'Italia all'ingresso di palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale abruzzese all'Aquila, dove è in programma la seduta chiamata a varare misure economiche per contrastare la emergenza coronavirus. La protesta è stata annunciata sui social dal presidente del Consiglio d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri. "Quando l'Europa tornerà ad essere la Patria che abbiamo sognato per tutti i popoli, anche la sua bandiera in Consiglio regionale tornerà alla stessa altezza di quella Italiana" ha scritto Sospiri.