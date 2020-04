Coronavirus: Marsilio, bene lavoro commissario Arcuri

(ANSA) - L'AQUILA, 1 APR - "Bene il lavoro del Commissario Arcuri che in una settimana è riuscito a semplificare gli approvvigionamenti. Sono rimasto scioccato nel constatare che una grande potenza industriale come l'Italia ma anche gli altri grandi Paesi Europei, fossero sprovvisti di mascherine".

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo nella seduta del Consiglio regionale in corso di svolgimento all'Aquila per fare il punto sulla emergenza sanitaria legata al coronavirus. Questo - ha continuato - deve interrogare il Governo sulla necessità di avere un'industria strategica per l'approvvigionamento di materiale sanitario.

Siamo stati per una settimana con l'acqua alla gola ma poi per fortuna anche grazie ad alcune donazioni siamo riusciti a gestire l'emergenza".

Sulle 700mila mascherine in arrivo dalla Russia, il governatore ha riferito che "ieri sera è arrivata la notizia che il volo è stato annullato. Stiamo verificando l'esistenza stessa di questo carico che riguarda anche le regioni Lazio ed Emilia Romagna. La spesa complessiva per cui si è richiesta autorizzazione alla Protezione Civile ammonta a 24,5 milioni di euro". (ANSA).