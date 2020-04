Bandiera Ue ammainata, Pagano,comprendo e condivido protesta

(ANSA) - L'AQUILA, 1 APR - "È comprensibile l'atteggiamento del presidente Sospiri in considerazione del comportamento dell'Unione europea in questo momento drammatico segnato dalla pandemia del coronavirus, assolutamente non incentrato sulla solidarietà e sulla fratellanza tra popoli e nazioni".

Così il coordinatore abruzzese di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, sulla protesta del suo collega di partito, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che oggi all'Aquila ha fato ammainare la bandiera dell'Ue all'ingresso di palazzo dell'Emiciclo, sede dell'assemblea regionale. "Sono principi che sono e devono essere parte integrante dell'Unione, se ognuno pensa ai propri interessi è fallimento totale". spiega Pagano che è stato presidente del Consiglio regionale abruzzese dal 2008 al 2014 .