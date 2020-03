Zaia, in Cina a prenderci i respiratori

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - "Se non ci intralciano con tutte le paturnie mentali che ci sono in questo Paese stiamo pensando di organizzare un aereo per riuscire ad andare a comprarci macchine respiratorie, sempre che ce siano, in Cina". Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia. (ANSA).