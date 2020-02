Coronavirus: 116 contagiati in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - Sono saliti a 116 i casi in Veneto di persone contagiate dal coronavirus. Lo rende noto la Regione Veneto precisando che 63 pazienti sono asintomatici e 28 sono ricoverati (di cui 8 in terapia intensiva). Tre le persone dimesse mentre per 20 è in corso l'indagine epidemiologica.