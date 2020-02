Bimbi Lucca leggono Rodari a piccoli Vò

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - I bambini di Vo' Euganeo ma anche di scuole in provincia di Mantova e di Verona hanno ascoltato da casa "La filastrocca della paura" letta dalla maestra Lorena e assistito a una lezione tenuta dai bambini della maestra Roberta, una quarta della scuola San Michele di Moriano, frazione di Lucca. La lezione è stata possibile grazie ad una piattaforma messa a disposizione da Tuttoscuola che ha realizzato un webinar con l'Istituto di Lozzo Atestino (Padova), una delle scuole chiuse per l'emergenza coronavirus, i cui i bambini da casa hanno partecipato a questa lezione un pò diversa dal solito. Gli alunni di Lucca hanno letto varie storie tratte da "Giovannino perdigiorno" di Gianni Rodari ai bimbi delle scuole chiuse del Veneto e della Lombardia, hanno tratto una morale del racconto e hanno ricreato la storia con materiali vari: gli uomini di zucchero, di sapone, di ghiaccio, di carta, dando spazio a tutta la loro fantasia. L'audio non è stato sempre eccellente ma l'iniziativa è riuscita. "Un pò di paura in questi giorni l'abbiamo avuta tutti ma c'e' un segreto - ha spiegato la maestra Lorena ai bambini - piccoli, pensiamo ad altro, pensiamo alle cose belle che possiamo fare insieme grazie alle tecnologie, presto torneremo alla normalità". A sostenere l'evento anche la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che è intervenuta in diretta per supportare insegnanti e famiglie.

"Sono molto contenta di potervi fare questo saluto - ha aperto il webinar la ministra Azzolina - e vi ringrazio per tutto quello che state facendo. Non abbiate paura, non siete soli".