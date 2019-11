Incidente su A13, 3 morti e 4 feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 2 NOV - Grave incidente stradale la notte scorsa sull'autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova: 3 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite.

Era una famiglia della provincia di Vicenza - Daniele Minati e Anna Pieropan, 32 e 29 anni, con la figlioletta Diletta Minati, nata lo scorso 31 maggio - che viaggiava su un camper e stava probabilmente tornando verso casa. Il mezzo è stato tamponato da un'utilitaria e, dopo aver urtato il newjersey, si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove è stato nuovamente tamponato da un pullman che stava sopraggiungendo.

Sono intervenuti soccorsi, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. (ANSA).