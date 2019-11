Incidente A13: sindaco Schio, un giorno tristissimo

(ANSA) - VICENZA, 2 NOV - E' una comunità in lutto quella di Schio, che questa mattina ha appreso la terribile notizia della scomparsa della famiglia - papà, mamma e figlioletta di 5 mesi - nell'incidente sull'autostrada A13.

La famiglia Minati abitava nel Quartiere del Sacro Cuore, dove era molto conosciuta e stimata. "E' un giorno tristissimo", il commento del sindaco Valter Orsi, sentito dall'ANSA, che appena appresa la notizia si è subito recato a casa dei familiari per portare le condoglianze dell'intera cittadinanza: "Ci stringiamo attorno alle famiglie, che erano molto conosciute e stimate in città. Non ci sono parole, non ci rimane che stringerci attorno a questi nostri cittadini colpiti con un lutto terribile".

Non è escluso che nel giorno dei funerali possa essere proclamato il lutto cittadino, ma al momento il sindaco Orsi spiega di "non poter anticipare nulla. Ho intenzione di parlare con i familiari prima di prendere qualsiasi decisione". Lo stesso sindaco ha assicurato che ai congiunti della famiglia "daremo tutto il nostro appoggio possibile, anche mettendo a disposizione i nostri psicologi e altre figure professionali simili". (ANSA).