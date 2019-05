Opera rifiuti plastica per salvare mari

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAG - Vuole sensibilizzare sul tema della protezione dei mari dall'inquinamento da rifiuti plastici l'opera dello statunitense Christian Holstad, una 'cornucopia', alta più di 4 metri, fatta interamente con plastiche di recupero, giunta oggi a Venezia. Dopo gli ultimi ritocchi, l'installazione site specific, intitolata "Consider yourself as a guest (Cornucopia)", raggiungerà l'Università Ca' Foscari, dove sarà visibile dal 9 all'11 maggio sulle acque della laguna e, dal 12 maggio al 12 giugno nel cortile dell'ateneo.

Il progetto è promosso da "Fpt Industrial", azienda leader nel settore dei motori industriali e main sponsor del Padiglione Italia alla 58/A Biennale Arte. La cornucopia, simbolo antico di fortuna e di abbondanza, prodotta interamente con bottiglie e contenitori plastici recuperati diventa così l'occasione per riflettere sull'urgenza di affrontare l'inquinamento dei mari e degli oceani. (ANSA).