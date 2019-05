Box-water artista contro spreco plastica

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - L'organizzazione filantropica Acqua Foundation lancia, alla Biennale di Venezia, 'L'acqua in cartone' con una box-water d'artista in edizione limitata e riutilizzabile per "piantare un seme contro la plastica usa e getta". Il design è dell'artista Andreco, che ha anche realizzato il wall-painting su Canal Grande sul tema del cambiamento climatico e dell'innalzamento del livello del mare.

Per celebrare il lancio Acqua Foundation presenta la box-water, dal 10 al 14 maggio, alla Grande Scuola della Misericordia, con l'evento D/Evolution una collettiva di video-arte di Zuecca Project. L'obiettivo primario di Acqua Foundation - spiegano gli organizzatori - è di sensibilizzare sull'acqua come bene primario informando sulle questioni che riguardano gli oceani, l'acqua potabile e soluzioni sostenibili per il futuro utilizzando l'arte come mezzo di comunicazione e coinvolgendo artisti che possano fare da eco ad un ampio pubblico.