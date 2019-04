Fino a 80 cm neve fresca Dolomiti venete

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Inizio di primavera invernale sulle Dolomiti venete dove la perturbazione fredda giunta nell'ultimo weekend ha portato tra ieri e oggi sino ad 80 centimetri di neve fresca in quota. Il dato è dell'Arpav di Arabba (Belluno) e si riferisce alla neve caduta nelle ultime 24 ore. L'accumulo maggiore è stato misurato al Passo Mauria (75 centimetri), mentre sopra Cortina, in Tofana, sono stati registrati 60 cm., 57 a Pecol di Zoldo, 60 sul Nevegal e 76 alla Casera Palantina, in Alpago. Con le ultime precipitazioni nevose, lo strato bianco ha raggiunto nelle località sopra i 2000 metri un'altezza di 154 centimetri a Misurina (Monte Piana), 176 a Cortina (Tofana, Ra Vales), 164 ad Arabba (Monti Ornella) e 154 sul Col dei Baldi, ad Alleghe.